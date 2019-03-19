Suşehri'nde Sulama Kanalları Kapalı Sisteme Alındı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede 5 kilometrelik arazi sulama kanalının tamamının 600'lük borularla kapalı sisteme alındığını söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede 5 kilometrelik arazi sulama kanalının tamamının 600'lük borularla kapalı sisteme alındığını söyledi.



Yüksel, AA muhabirine, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüksel, sulama kanallarını kapalı sisteme çevirmek için hazırlanan projeyi 2014 yılı seçimlerinin hem ardından hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.



Bu çalışmada son aşamaya geldiklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimiz 2014 yılında çiftçilerimiz su kanallarının toprak olmasından dolayı çok su kaybı yaşandığını ve bu konuda mağdur olduklarını ilettiler. Bizler de çiftçilerimizin bu taleplerini yerinde görerek, 2014 yılında bu çalışmalara başladık. Kösedağ Deresi üzerindeki Çataloluk Köprüsü'nden Kemalpaşa Mahallesi bölgesinden geçen toplam uzunluğu 5 kilometreyi bulan sulama kanalımızın 600'lük borularla kapalı sisteme geçmesini sağladık. Çiftçilerimize hayırlı olsun."



Kapalı sisteme alınan bölgelerdeki hat üzerinde arazi geçiş bölgelerine su vanalarının da konulduğunu belirten Yüksel, "Amacımız çiftçi kardeşlerimizin dertlerine çözüm bulmaktır. İnşallah bundan böyle su kanallarında su kaybı ve buharlaşma gibi sıkıntılar yaşanmayacak. Dere yatağından alınan su kolay bir şekilde çiftçilerimizin arazilerine ulaşacak." dedi.



Başkan Yüksel, Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşların sıkıntı çekmemesi için kapalı sisteme alınan bazı bölgelerin de beton dökülerek kapatıldığını ifade etti.

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