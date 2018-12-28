Suşehri'nde Tamir Edilen Otomobil Yandı
52 dakika önce
Sivas'ın Suşehri içesinde tamir edildiği sırada yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Sivas
'ın Suşehri
içesinde tamir edildiği sırada yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Efe Kılıç, 58 NU 059 plakalı otomobilini tamir ettirmek için sanayiye bıraktı.
Otomobilin alt kısmına kaynak yapıldığı sırada, LPG tankında yangın çıktı.
Yangına ilk olarak çevrede bulunan esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.
Yanan otomobilde hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:04 Kaynak: AA
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