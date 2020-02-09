Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası - Son Dakika

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Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası
7 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için Pazartesi günü bin gün süre ile okulların tatil edildiği duyuruldu. - SİVAS
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