Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası - Son Dakika

Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Suşehri'nde taşımalı eğitime bir gün kar arası, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için Pazartesi günü bin gün süre ile okulların tatil edildiği duyuruldu. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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