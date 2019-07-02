Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde tercih danışmanlığı merkezi
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Suşehri'nde tercih danışmanlığı merkezi

52 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih danışmanlığı merkezi adı altında tercih çadırı kuruldu.

Suşehri'nde tercih danışmanlığı merkezi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih danışmanlığı merkezi adı altında tercih çadırı kuruldu.

İlçe Hükümet Konağı önünde açılan tercih çadırını ziyaret eden Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde hizmete açılan tercih danışmanlığı çadırımız Liselere Giriş Sınavı (LGS) için 1-12 Temmuz, Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (YKS ) için 23-29 Temmuz tarihleri arasında 08.00- 17.00 saatlerinde hizmet verecektir." diye konu.
Amaçlarının öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Partal, "İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu yıl güzel yerlere yerleşecektir. Kesinlikle burada görev yapan öğretmenlerimizden öğrencilerimizin destek almalarını istiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel
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