Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen kurban derilerinden Türk Hava Kurumuna (THK) 342 deri bağışı yapıldığı belirtildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:27 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde Kurban Bayramı
'nda kesilen kurban derilerinden Türk Hava Kurumuna (THK) 342 deri bağışı yapıldığı belirtildi.
Türk Hava Kurumu Suşehri Şubesi Başkanı Yüksel Çifçi, yaptığı açıklamada, Suşehri şubesi tarafından Suşehri, Akıncılar
, Gölova
, Koyulhisar
, İmranlı
ve Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçelerinden 10 personelin katılımıyla 342 kurban derisi toplandığını söyledi.
Çifçi, şunları kaydetti:
"1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kurulan Türk Hava Kurumu adına faaliyet gösteren Suşehri şubemizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi toplama işini gerçekleştirdik. Kurban derisi toplama faaliyetinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Suşehri ilçemiz olmak üzere Akıncılar, Gölova, Koyulhisar, İmranlı ve Şebinkarahisar kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, köy ve mahalle muhtarlarına ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticilerine ve çok kıymetli halkımıza ve teşekkür ederim."
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