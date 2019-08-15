Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı
Son Dakika Güncel Haber

Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen kurban derilerinden Türk Hava Kurumuna (THK) 342 deri bağışı yapıldığı belirtildi.

Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen kurban derilerinden Türk Hava Kurumuna (THK) 342 deri bağışı yapıldığı belirtildi.

Türk Hava Kurumu Suşehri Şubesi Başkanı Yüksel Çifçi, yaptığı açıklamada, Suşehri şubesi tarafından Suşehri, Akıncılar, Gölova, Koyulhisar, İmranlı ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçelerinden 10 personelin katılımıyla 342 kurban derisi toplandığını söyledi.

Çifçi, şunları kaydetti:
"1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Hava Kurumu adına faaliyet gösteren Suşehri şubemizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi toplama işini gerçekleştirdik. Kurban derisi toplama faaliyetinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Suşehri ilçemiz olmak üzere Akıncılar, Gölova, Koyulhisar, İmranlı ve Şebinkarahisar kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, köy ve mahalle muhtarlarına ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticilerine ve çok kıymetli halkımıza ve teşekkür ederim."
Kurban Bayramı, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum
FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde THK'ye 342 kurban derisi bağışlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]