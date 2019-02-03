Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Suşehri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

57 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Suşehri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

M.S.Ç. (18) yönetimindeki 58 SH 675 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaatın önünde bulunan boşluğa düştü.

Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:50 Kaynak: AA

Ordu Caddesi, Sivas, Suşehri, Güncel
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