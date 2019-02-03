Suşehri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



M.S.Ç. (18) yönetimindeki 58 SH 675 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaatın önünde bulunan boşluğa düştü.



Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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