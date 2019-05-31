Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
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Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. yönetimindeki 06 FS 8183 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesinde, Furkan Şimşek idaresindeki 58 SG 785 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Şimşek, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:59 Kaynak: AA
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