Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sıtkı Yıldırım yönetimindeki 33 HC 114 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bostancık köy yolu mevkisinde, Safa Coşkun idaresindeki 20 ACK 212 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan Yıldırım, Suşehri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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