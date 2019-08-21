Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sıtkı Yıldırım yönetimindeki 33 HC 114 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bostancık köy yolu mevkisinde, Safa Coşkun idaresindeki 20 ACK 212 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Yıldırım, Suşehri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar
Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplyanka ile anlaştı! Cani adam kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]