Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
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Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Furkan Şimşek (19) idaresindeki plakasız motosiklet, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde Zeynel Güven'in kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, Şimşek ile motosikletteki Ramazan Kuzpınar (19) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Furkan Şimşek, Sivas'a sevk edildi.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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