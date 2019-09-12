Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Furkan Şimşek (19) idaresindeki plakasız motosiklet, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde Zeynel Güven'in kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, Şimşek ile motosikletteki Ramazan Kuzpınar (19) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Furkan Şimşek, Sivas'a sevk edildi.
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