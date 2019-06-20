Suşehri'nde trafo yangını
5 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, baraj sahası içerisinde bulunan trafoda çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde, baraj sahası içerisinde bulunan trafoda çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya
Barajı Hidroelektrik Santrali
sahası içerisinde bulunan dağıtım trafosunda sabaha karşı patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, çıkanı yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.
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