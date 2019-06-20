Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafo yangını
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Suşehri'nde trafo yangını

5 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, baraj sahası içerisinde bulunan trafoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Suşehri'nde trafo yangını, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, baraj sahası içerisinde bulunan trafoda çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali sahası içerisinde bulunan dağıtım trafosunda sabaha karşı patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, çıkanı yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:22 Kaynak: AA
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