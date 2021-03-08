Suşehri'nde Türk Kızılay'a kan bağışı yapıldı - Son Dakika

Suşehri ilçesinde bir grup genç, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası Gençlik Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.
Gönüllü gençler, Kızılay kan bağışı otobüsüne gelerek kan bağışı yaptı.
Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.
Zorlu, kan bağışının önemine vurgu yaparak, vatandaşları kan bağışına davet etti.
Kaynak: AA
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