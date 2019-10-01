Suşehri'nde TYP kuraları çekildi

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu 35'i kadın 10'u erkek 45 kişi 9 ay süreyle çalışmaya hak kazandı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki çekilişe toplam 785 kişi başvuru yaptı.

Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 kişi için kura çekimi yapıldı.

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