Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde TYP kuraları çekildi
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Suşehri'nde TYP kuraları çekildi

32 dakika önce

Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 kişi için kura çekimi yapıldı.

Suşehri'nde TYP kuraları çekildi, System.String[]

Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 kişi için kura çekimi yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki çekilişe toplam 785 kişi başvuru yaptı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu 35'i kadın 10'u erkek 45 kişi 9 ay süreyle çalışmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, işe başlayacakların 9 ay süreyle okullarda temizlik hizmeti yapacağını, kura çekiminde ismi çıkanların 14 Ekim'de işe başlayacaklarını belirtti.

Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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