Suşehri'nde Ülkü Ocakları program düzenledi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından birlik programı düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı görevine getirilen Resul Kılıç tarafından Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa daha önce Ülkü Ocaklarında başkanlık yapanlar katıldı.

Kılıç, programda yaptığı konuşmada, görev bayrağını kendisine teslim edenlere teşekkür etti.

Ülkü Ocaklarının kurulduğu günden bugüne Türk gençliğinin en büyük teşkilatı olduğunu, bünyesinde milyonlarca vatan evladı yetiştirmiş köklü bir kurum, milli bir okul olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti.

"Ülkü Ocakları milli ve manevi değerlerimize haiz, vatan ve millet sevgisiyle mücehhez yüreklerin toplandığı kutlu bir çatı olarak yarım asırdır Türk milletinin hizmetindedir. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kapıları bir sıcak aile ortamını aratmayacak şekilde tüm kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Bizler de bugün burada bu bayrağı bugüne kadar getiren ağabeylerimizle bir aradayız. "