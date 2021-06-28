Suşehri'nde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sürücü E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ve 19 adet mermi ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun cüzdanında yaklaşık 9 gram esrar ele geçirildi.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?