Suşehri'nde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtaki yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı civarında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Sürücü E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ve 19 adet mermi ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun cüzdanında yaklaşık 9 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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