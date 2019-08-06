Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu
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Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram bonzai ele geçirildi.

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram bonzai ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, M.Ö, S.Y. ve Ö.K'nin üzerinde 10 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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