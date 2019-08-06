Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu
3 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram bonzai ele geçirildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:32 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram bonzai ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, M.Ö, S.Y. ve Ö.K'nin üzerinde 10 gram bonzai bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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