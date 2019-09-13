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Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheliye ait farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, B. K isimli şüphelinin ikametinde 3,5 kg Hint keneviri ele geçirildi. O.B. isimli şahsın ikametinde 40 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca ikamet de iki adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet kuru sıkı mermisi ve bir adet kuru sıkı tabanca ayrıca 140 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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