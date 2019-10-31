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Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda F.A. ve G.K'yi gözaltına aldı.

F.A'nın evinde 50 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden G.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, F.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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