Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Vefa Sosyal Destek Grubu" 140 ihtiyaç sahibine hizmet verdi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, İçişleri Bakanlığının koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Suşehri Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu söyledi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşturulan 5 kişilik ekibin 65 yaş ve üstü, tek başına yaşayan 140 vatandaşı sürekli her gün telefonla aradığını belirten Sarı, "Ekiplerimiz, 65 yaş ve üstü tek yaşayan 140 vatandaşımızı, evlerinde kendilerini yalnız hissetmemeleri için, her gün düzenli olarak arıyor. Onlarla sohbet ediyor." dedi.

Vatandaşların taleplerini 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirmeleri halinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hallerini ve hatırlarını soran ekibimiz, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sorarak onlara yardımcı oluyor. Her gün aranıp kendileriyle sohbet edilen, yalnız yaşayan yaşlılarımız bu uygulama vesilesiyle, ihtiyaçlarının ve yalnızlık duygularının bir nebze giderilmesi nedeniyle personelimize dualarını sunuyor."