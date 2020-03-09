Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Suşehri ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi, System.String[]

Suşehri ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Suşehri Kaymakamlığı ile Suşehri Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakası Şehit Bayram Yüce Voleybol takımı ile Jandarma Voleybol takımı arasında oynandı.

Final karşılaşmasında rakibini 3-1'lik setle yenen Şehit Bayram Yüce Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, şampiyon takıma kupasını takdim etti.


Sporcuları tebrik eden Sarı, turnuvaya katılan tüm takımlara ve turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tunuvayı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi.

Bayram Yüce, voleybol, Suşehri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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