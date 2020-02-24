Suşehri'nde yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Belediye Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek takviyesi yapıldı.



Çam ağaçlarıyla çevrili Karşıyaka Tabiat Parkı'nda bulunan bölgeye bırakılan yem ve yiyecekler ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, bu yıl kış mevsiminin ağır geçtiğini söyledi.



Amaçlarının yaban hayatına bir nebze de olsun katkı sağlamak olduğunu belirten Yüksel, "Belediye olarak, hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Bu yıl yoğun kış şartları nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta daha da zorlandı. Özellikle yükse kesimlerde kar yağışı devam ediyor, kar kalınlığı da oldukça fazla. Bu nedenle 3 kurum olarak böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.