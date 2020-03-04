Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ve Kösedağ İlkokulu/Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz, yangınlarda ve olası depremlerde alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra okul bahçesinde ve İlçe Jandarma Komutanlığı eğitim alanında mutfak tüpünde çıkan yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gösterildi.

Kırılmaz, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan bazı okullarda bu tür tatbikatların yapılacağını belirterek, "Amacımız öğrencileri bilgilendirmek ve bu konuda edindikleri bilgileri ailelerine aktarmalarını sağlamaktır. Bu yıl bir farkındalık yaparak İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli personelimize de uygulamalı eğitim verdik." dedi.