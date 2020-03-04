Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ve Kösedağ İlkokulu/Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz, yangınlarda ve olası depremlerde alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra okul bahçesinde ve İlçe Jandarma Komutanlığı eğitim alanında mutfak tüpünde çıkan yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gösterildi.

Kırılmaz, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan bazı okullarda bu tür tatbikatların yapılacağını belirterek, "Amacımız öğrencileri bilgilendirmek ve bu konuda edindikleri bilgileri ailelerine aktarmalarını sağlamaktır. Bu yıl bir farkındalık yaparak İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli personelimize de uygulamalı eğitim verdik." dedi.

Sivil Savunma Günü, Deprem Haftası, Suşehri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suşehri'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]