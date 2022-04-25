Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor - Son Dakika
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Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor

25.04.2022 17:14
Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunun çevresinde düzenleme çalışmalarına başlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunun çevresinde düzenleme çalışmalarına başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediyenin girişimleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzundaki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüksel, burada yaptığı açıklamada, binanın inşaat çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Yıllardır özlemle beklenilen havuz çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Halkımızın istekleri arasında yer alan bu hizmeti kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Spor Toto, Suşehri, Sivas, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor - Son Dakika
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