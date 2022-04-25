Suşehri'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun çevresi düzenleniyor - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunun çevresinde düzenleme çalışmalarına başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediyenin girişimleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzundaki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüksel, burada yaptığı açıklamada, binanın inşaat çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Yıllardır özlemle beklenilen havuz çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Halkımızın istekleri arasında yer alan bu hizmeti kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.