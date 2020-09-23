Suşehri'nde yeni fiber santraller kurulacak - Son Dakika

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, uzaktan eğitimin önem kazanmasıyla internete talebin arttığını belirterek, ilçeye yeni fiber santraller kurulacağını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun internet şikayetleri ve talepler üzerine Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Mehmet İnal ile görüşme yaptıklarını anlattı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Mehmet İnal, ilçeye bu ay içerisinde 6 yeni fiber santrali kuracaklarını, önümüzdeki ay 3 fiber santrali daha kuracaklarını, 2021 yatırım programında da 15 yeni santralin kurulması için programa teklif edeceğini söyledi. Bu yeni 24 santralin kurulumun tamamlanmasıyla, ilçe merkezinin tamamı 100 mbps'ye varan fiber internet alt yapısına sahip olmuş olacaktır. Öte yandan tüm yeni binaların ve TOKİ konutlarının internet alt yapı bağlantılarının derhal bağlanmalarının sağlanacağını, bunun için de Suşehri'ne 2 personel ilavesi yapacaklarını bizlere ifade ettiler.Avculu Mahallesi'nin ve münasip diğer köylerimizin internet alt yapılarının da bir an önce yapılacağının müjdesini bizlere verdi. Mehmet İnal Bey'e ilçem adına teşekkür ediyorum."