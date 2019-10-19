Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde yollar asfaltlanıyor
Son Dakika Güncel Suşehri'nde yollar asfaltlanıyor

Suşehri'nde yollar asfaltlanıyor

25 dakika önce

Suşehri ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri'nde yollar asfaltlanıyor, System.String[]

Suşehri ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Devlet Hastanesi bağlantı yan yollarında başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Suşehri'nin dört bir yanına hizmet götürdüklerini ve ilçenin her geçen gün büyüdüğünü belirten Yüksel, "Suşehri Devlet Hastanesi sadece ilçemize değil, komşu ilçelerimize de hizmet vermektedir. Bu nedenle, hastanemizin yan bağlantı yollarının da güzel olması gerektiğini düşünerek asfalt çalışmasına başlamış bulunmaktayız." dedi.

Alternatif bağlantı yollarının önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "Gelişen Suşehri'ne hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yüksel'e incelemeleri sırasında AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu eşlik etti.

Devlet Hastanesi, Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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