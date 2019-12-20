Suşehri'nden "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nden 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Suşehri'nden "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Suşehri'nden

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Hidayet Sarı'nın başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddet verileri sözel ve görsel olarak değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.


Ülke genelinde ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın Suşehri'nde de hassasiyetle uygulanacağı ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı vurgulandı.


Kaymakam Sarı, "Şiddetin hiçbir canlıya karşı yapılmasının kabulü söz konusu değildir. Son dönemlerde kadına şiddetin artarak devam ettiğini görmekteyiz. İlçemizde bu denli bir olay olmamakla birlikte şiddet eğilim oranı oldukça azdır. Amacımız ise hiç olmamasıdır. Türk toplum yapısında, örf ve adetlerinde kadının değeri büyüktür." dedi.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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