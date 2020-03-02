Suşehri'nden depremzedelere yardım - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Elazığ'daki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.



Suşehri Kaymakamlığı, Suşehri Belediyesi ve Türk Kızılay Suşehri Temsilciliği Koordinesinde toplanan yardım malzemeleri kamyonlara yüklenerek Elazığ'a uğurlandı.

Suşehri halkının yardım için seferber olduğunu belirten Kaymakam Hidayet Sarı, birlik ve beraberlikten kuvvet doğduğunu ve Suşehri halkının da bunu her zaman gösterdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise belediye olarak yardım konusunda her zaman seferber olduklarını belirterek, "Merkez üssü Elazığ olan 6,8 şiddetindeki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Rabb'imden rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Her zaman Elazığlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Türk Kızılay Suşehri Temsilcisi İsa Şahin de uğurlama törenine katıldı.