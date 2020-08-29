Suşehri'nden Giresun'a içme suyu ve köpek maması desteği - Son Dakika

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'ın Suşehri ilçesinden içme suyu ve sokak hayvanları için mama desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle şehit olan asker ve sivillere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Ülkenin her zaman olduğu gibi afet durumlarında kenetlendiğini aktaran Yüksel, "Komşu ilimiz Giresun'da meydana gelen sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bölgede, bizler de Suşehri Belediyesi olarak bölgeye içme suyu ile sokak hayvanlarının da aç kalmaması için köpek maması gönderdik." dedi.

Ayrıca bölgeye vidanjör de gönderdiklerini dile getiren Yüksel, "Giresun'un Dereli ilçesi ve sel felaketinden etkilenen diğer ilçelerimizin Suşehri halkı olarak her zaman yanındayız. Cenabı mevlam bir daha böyle bir felaket göstermesin. Dereli halkına ve diğer ilçelerimize geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.