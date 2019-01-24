Son Dakika Haberleri: Suşehri'ne Çöp Konteyneri Desteği

Suşehri'ne Çöp Konteyneri Desteği

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Suşehri ilçesine 800 litre kapasiteli 70 çöp konteyneri gönderildi.

Suşehri'ne Çöp Konteyneri Desteği, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Suşehri ilçesine 800 litre kapasiteli 70 çöp konteyneri gönderildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, Bakanlıktan talep ettikleri çöp konteynerlerini teslim aldıklarını belirtti.

Yüksel, "Çöp konteynerleri, kullanım ömrü biten, deforme olanların yerine ve ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılacak. Temiz çevre ve temiz toplum için destekte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve değerli bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel
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