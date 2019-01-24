Suşehri'ne Çöp Konteyneri Desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Suşehri ilçesine 800 litre kapasiteli 70 çöp konteyneri gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Suşehri ilçesine 800 litre kapasiteli 70 çöp konteyneri gönderildi.



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, Bakanlıktan talep ettikleri çöp konteynerlerini teslim aldıklarını belirtti.



Yüksel, "Çöp konteynerleri, kullanım ömrü biten, deforme olanların yerine ve ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılacak. Temiz çevre ve temiz toplum için destekte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve değerli bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor

Bakan Selçuk Açıkladı! Bilişim Sektöründe İşbaşı Eğitim Ödemesi 85 TL'ye Çıkarıldı

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi