Son Dakika Haberleri: Suşehri'ne İlçe Sağlık Müdürlüğü açılması için başvuru yapıldı
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Suşehri'ne İlçe Sağlık Müdürlüğü açılması için başvuru yapıldı

1 saat önce

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçede Sağlık Müdürlüğü açılması için Sağlık Bakanlığa başvuru yaptıklarını söyledi.

Suşehri'ne İlçe Sağlık Müdürlüğü açılması için başvuru yapıldı, System.String[]

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçede Sağlık Müdürlüğü açılması için Sağlık Bakanlığa başvuru yaptıklarını söyledi.

Ankara temaslarıyla ilgili bilgi veren Sarı, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a konuyu bizzat ilettiklerini ve başvuru dilekçesini makama arz ettiklerini belirtti.

Suşehri'nin köyleriyle 25 bin 654 yerleşik nüfusa sahip olduğunu, bu rakamın yaz aylarında 50 binin üzerine çıktığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemizde bir adet hastane, bir sağlık ocağı ve 2 adet 112 sağlık istasyonu ile 4 adet sağlık evi hizmet vermektedir. Suşehri'nde sağlık hizmetlerinin daha verimli ve koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için ilçemize İlçe Sağlık Müdürlüğü kurulmasına uygun mütalaa edilmiştir. Bu konudaki dosyamızın Sağlık Bakanlığımız tarafından uygun görülmesi konusunda talepte bulunduk. İnşallah olumlu cevap almayı ümit ediyoruz."

Sarı, ilçenin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de ilgili bakanlık yetkililerine ilettiklerini dile getirerek, "Güzel görüşmeler oldu. İnşallah bu görüşmelerin mutlu sonuçlarını da zaman içerisinde halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Suşehri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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