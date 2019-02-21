Suşehri'ne Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapılacak

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçeye yeni ağız ve diş sağlığı merkezi binası yapılacağını bildirdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçeye yeni ağız ve diş sağlığı merkezi binası yapılacağını bildirdi.



Yüksel, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mustafa Seller ile Yalnızbağlar Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait alanda incelemede bulundu.



Alana ağız ve diş sağlığı merkezi binası ve aile sağlığı merkezi yapılacağını söyleyen Yüksel, yatırımların 2019 yılı yatırım programına alındığını ifade etti.



İlçede yeni hastane binası inşaatının tamamlandığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Hastanemizde tefrişat işleri tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yeni hastanemizin tam uzman kadrosuyla açılışını yapacağız. Eski sağlık lojmanlarının bulunduğu alana tam donanımlı 10 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapımı için karar çıktı. TOKİ bölgesine 2 nolu aile sağlığı merkezi binası yapılacak. Bu alanlarda incelemeleri yaptık. İnşallah kısa sürede resmi işlemlerin de sonuçlanmasıyla güzel bir hedefe daha varış olmanın mutluluğunu yaşayacağız."

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