Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

16.06.2022 17:31
Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hemşirelik mesleğinin fedakarlık istediğini söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Mezun öğrencileri ilçede 4 yıl misafir ettik. Şu anda misafirlikleri tamamlandı. İlçemizden ayrılıyorlar. Yolları açık olsun." dedi.

Okulun Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut da 7. dönem mezunları ile onur ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 123 öğrencimizi daha mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7. dönem mezunlarımızla bugüne kadar sağlık alanına 903 hemşire göndermiş bulunmaktayız. Bizler burada sağlık profesörleri mezun ediyoruz. Bugün ise son dersimizi yapıyoruz. Tüm mezun öğrencilerimize bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından okul birincisi Şeyma Altun, mezunlar kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

Program, öğrencilerin kep atma töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fazlı Yüksel, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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