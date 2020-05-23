Suşehri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SİVAS - Son Dakika

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet verecek market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yaptı.

Bazı şehit aileleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Arife günlerinde yapılan mezarlık ziyaretleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamadı.

Özellikle bayram arifelerinde yoğunluk yaşanan ilçede vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı 'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas 'ın Suşehri ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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