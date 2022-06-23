Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı da okulu birincilikle tamamlayan Ayça Kalabalık'a diplomasını ve plaketini takdim etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise eğitime her zaman destek verdiklerini ifade ederek, mezun öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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