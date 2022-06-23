Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

23.06.2022 12:21
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy, 1998 yılında eğitime başlayan okulun bugüne kadar 3 bin 595 mezun verdiğini söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla 3 bölümden 71 öğrencinin daha mezun edildiğini belirten Gürsoy, "Öğrencilerimizi artık meslek hayatlarına uğurlama vakitleri geldi. Sizler dürüst, çalışkan ve üretken olduğunuz sürece başarı sizleri takip edecektir." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise eğitime her zaman destek verdiklerini ifade ederek, mezun öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı da okulu birincilikle tamamlayan Ayça Kalabalık'a diplomasını ve plaketini takdim etti.

Programa, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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