Suşehri Türk Eğitim-Sen Temsilciliğinde görev değişimi

Suşehri Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliğine Melahat Doğruyol getirildi.

Temsilcilik görevini yapan Akın Akbuz'un tayininin çıkmasından dolayı ilçede bulunan bir tesiste veda programı düzenlendi.



Türk Eğitim-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Eryıldız, yaptığı konuşmada, tayini çıkan Akbuz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Suşehri ilçesinde Türk Eğitim-Sen'in güçlü olduğunu kaydeden Eryıldız, "Sendikaya üye olanların haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Temsilcilik bayrağını teslim alan Melahat Doğruyol'a başarılar dilerim." dedi.

Program sonunda Nuri Eryıldız, Akın Akbuz'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.