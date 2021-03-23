Suşehri ve Şarkışla'da Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Suşehri Orman İşletme Şefliği tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel bahçeye fidan dikti.

Daha sonra vatandaşlara 2 bin 500 adet ceviz ve çam fidan dağıtıldı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirtti.

Orman sevgisinin çocuklara öğretilmesi gerektiğine vurgu yapan Sarı, bu bilinçle ormanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eti.

Başkan Yüksel ise ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu dile getirerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı korumaktır." dedi.

Şarkışla'da 7 bin fidan dağıtıldı

Şarkışla ilçesinde de Ağaçlandırma Şefliği tarafından vatandaşlara 5 bin karaçam ve 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki programa, Ağaçlandırma Şefi Demet Telefon, orman muhafaza memuru Hacı Güneş ve katip Kozan Özakbeyaz katıldı.

Telefon ve beraberindeki görevliler, vatandaşlara toprakla buluşturması için 7 bin fidanı dağıttı.