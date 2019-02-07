Son Dakika Haberleri: Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata Güven Tazeledi

Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata Güven Tazeledi

28 dakika önce

Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata güven tazeledi.

Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata Güven Tazeledi, System.String[]
Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata güven tazeledi.


Suşehri Ziraat Odasının 5. olağan genel kurulu, oda binasında gerçekleştirildi. 77 delegenin oy kullandığı genel kurulda, 53 delegenin oyunu alan Yakup Özata, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Hüseyin Karaca ise 24 oy aldı.

Seçim sonrası Yakup Özata, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:11 Kaynak: AA

Suşehri, Güncel
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