Suşehri Ziraat Odası Başkanı Özata Güven Tazeledi
28 dakika önce
Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata güven tazeledi.
Suşehri
Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata güven tazeledi.
Suşehri Ziraat Odasının 5. olağan genel kurulu, oda binasında gerçekleştirildi. 77 delegenin oy kullandığı genel kurulda, 53 delegenin oyunu alan Yakup Özata, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Hüseyin Karaca
ise 24 oy aldı.
Seçim sonrası Yakup Özata, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:11 Kaynak: AA
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