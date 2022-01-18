"SUSFOOD2-FOSC 2021" kapsamında desteklenecek 5 projeden biri İGÜ'den - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan'ın danışmanlığında sunulan, "Geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen ve bitki ve deniz yosunu proteinlerini kullanan iklim dostu yenilikçi gıdalar" projesi, AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenecek 5 projeden biri oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, AB tarafından 2020-2021'de yapılan Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food Production and Consumption), araştırmacılar için ortaklaşa bir çağrıda bulundu.

13 ülkeden 195 araştırmacının, 31 ulus ötesi projenin yer aldığı çağrının temel amacı ise gelecekte gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunmasını sağlamak olarak belirlendi.

İGÜ'den Murat Doğan'ın danışmanlığında sunulan, "IPSUS-climate smart food innovation using plant and seaweed proteins from upcycled sources-geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen ve bitki ve deniz yosunu proteinlerini kullanan iklim dostu yenilikçi gıdalar" projesi, AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenecek 5 projeden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Doğan, çağrı kapsamında desteklenecek araştırma projesinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olmasının beklendiğini bildirdi.

Doğan, desteklenecek projelerin çok disiplinli bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olmasının beklendiğini ve bu çağrıya sunulan araştırma projesinin tüm kriterleri başarılı bir şekilde sağlayarak desteklenmeyi hak ettiğini kaydetti.

Proje konsorsiyumunda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fas, Romanya'dan üniversiteler de bulunuyor. Toplam 1,5 milyon avro bütçeye sahip olan proje 3 yıl sürecek.