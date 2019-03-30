Son Dakika Haberleri: Sushi Görünümlü Çiğ Köfte | Misafirlerinizi Şaşırtın | Acayip Tarifler

Sushi Görünümlü Çiğ Köfte | Misafirlerinizi Şaşırtın | Acayip Tarifler

13 dakika önce

Selamlar Bugün size hem pratik hem de farklı sunumuyla Çiğ köfteyi hakkıyla yoğurmak maharet, sabır ve kuvvet ister . Sabrı ve vakti olmayanların bu tarif çok hoşuna gidecek.

Selamlar Bugün size hem pratik hem de farklı sunumuyla Çiğ köfteyi hakkıyla yoğurmak maharet, sabır ve kuvvet ister . Sabrı ve vakti olmayanların bu tarif çok hoşuna gidecek. Sunumda kullandığım

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:45 Kaynak: Youtube

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