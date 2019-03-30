Sushi Görünümlü Çiğ Köfte | Misafirlerinizi Şaşırtın | Acayip Tarifler
13 dakika önce
Selamlar Bugün size hem pratik hem de farklı sunumuyla Çiğ köfteyi hakkıyla yoğurmak maharet, sabır ve kuvvet ister . Sabrı ve vakti olmayanların bu tarif çok hoşuna gidecek.
Selamlar Bugün size hem pratik hem de farklı sunumuyla Çiğ köfteyi hakkıyla yoğurmak maharet, sabır ve kuvvet ister . Sabrı ve vakti olmayanların bu tarif çok hoşuna gidecek. Sunumda kullandığım
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:45 Kaynak: Youtube
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