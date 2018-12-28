Sushi Mukbang !! (Nasıl Yenir? Tadı Kötü Mü?)
1 saat önce
Çook mutluyum çünkü en sevdiğim yemek olan sushi ile mukbang çektim: D Senin en sevdiğin yemek ne ? Bu videoda sushi nasıl yenir hangi sushileri yiyorum noodle çin tavuğu herşey var soru cevaplı bol yemeli bir video oldu hamburger mukbang yorumlarınızda süperdi HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !
Çook mutluyum çünkü en sevdiğim yemek olan sushi ile mukbang çektim: D Senin en sevdiğin yemek ne ? Bu videoda sushi nasıl yenir hangi sushileri yiyorum noodle çin tavuğu herşey var soru cevaplı bol yemeli bir video oldu hamburger mukbang yorumlarınızda süperdi HEPİNİZİ ÖPÜYORUM ! Bak yine canım sushi çekti
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:27 Kaynak: Youtube
Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı