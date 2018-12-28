Son Dakika Haberleri: Sushi Mukbang !! (Nasıl Yenir? Tadı Kötü Mü?)

Sushi Mukbang !! (Nasıl Yenir? Tadı Kötü Mü?)

1 saat önce

Çook mutluyum çünkü en sevdiğim yemek olan sushi ile mukbang çektim: D Senin en sevdiğin yemek ne ? Bu videoda sushi nasıl yenir hangi sushileri yiyorum noodle çin tavuğu herşey var soru cevaplı bol yemeli bir video oldu hamburger mukbang yorumlarınızda süperdi HEPİNİZİ ÖPÜYORUM !

Çook mutluyum çünkü en sevdiğim yemek olan sushi ile mukbang çektim: D Senin en sevdiğin yemek ne ? Bu videoda sushi nasıl yenir hangi sushileri yiyorum noodle çin tavuğu herşey var soru cevaplı bol yemeli bir video oldu hamburger mukbang yorumlarınızda süperdi HEPİNİZİ ÖPÜYORUM ! Bak yine canım sushi çekti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:27 Kaynak: Youtube

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