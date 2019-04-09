Sushi ve Noodle Mukbang | Mukbang Videolarına Tepki Veriyorum!

Mukbang videolarımı sevdiğinizi biliyorum.

Mukbang videolarımı sevdiğinizi biliyorum. Bu seferde sushi ve noodle mukbang yaptım. Aynı zamanda mukbang yaparken, mukbang yapanlara da tepki verdim. Bence eğlenceli bir video oldu. Umarım sizde beğenirsiniz. Eğer mukbang videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Çok Çok öptüm.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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