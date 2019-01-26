Son Dakika Haberleri: Suşi'ye 180tl Vermeye Değer Mi?

Suşi'ye 180tl Vermeye Değer Mi?

55 dakika önce

Selam canlar!

Selam canlar!

Suşi sevemeyenler timi az bi' dursun! Benim çok ama çok sevdiğim ve her fırsatta acımadam gömdüğüm bu lezzet için bu para... bakın bakalım değmiş mi. Biz çok eğlendik çekerken, umarım siz de beğenirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:50 Kaynak: Youtube

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