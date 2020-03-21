ŞUSKİ'den açıklama Açıklaması - Son Dakika
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ŞUSKİ'den açıklama Açıklaması

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 13 Mart Cuma 2020 tarihinde su borcu olup ödeme yapmayan ve suları kesik olan 211 abonenin sularını kullanıma açtıklarını ve aynı tarihten itibaren 2 ay boyunca...

ŞUSKİ'den açıklama Açıklaması, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 13 Mart Cuma 2020 tarihinde su borcu olup ödeme yapmayan ve suları kesik olan 211 abonenin sularını kullanıma açtıklarını ve aynı tarihten itibaren 2 ay boyunca su borcunu ödemeyen abonelerin suyunun kapatılmaması kararı alındığını belirtti.

Özçınar, düzenlediği basın toplantısında, bazı sosyal medya hesaplarında Şanlıurfa ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşı icraya verdiği ve su kesintisine gidildiği şeklinde kasıtlı olarak yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Halk sağlığı nedeniyle su borcundan dolayı hiçbir abonenin suyunun kesilmeyeceğinin 13 Mart'ta Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından duyurulduğunu hatırlatan Özçınar, şunları kaydetti:

"Dün bazı sosyal medya hesaplarında doğru olmayan maksatlı paylaşımlar yapılmasından dolayı bugünkü basın bilgilendirme toplantısına ihtiyaç duyulmuştur. Dünyada ve Türkiyemizde başlayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımız tarafından 11 Mart Çarşamba 2020 tarihinde yapılan açıklamada Türkiye'de görülen ilk vaka sonrası oluşan gelişmelerle beraber, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün verdiği talimatlar noktasında halk sağlığını önemseyerek bu amaçla 13 Mart Cuma 2020 tarihinde su borcu olup ödeme yapmayan ve suları kesik olan 211 abonemizin sularını kullanıma açmış bulunmaktayız. 13 Mart Cuma 2020 tarihinden itibaren de 2 ay boyunca su borcunu ödemeyen abonelerin suyunun kapatılmaması kararı alınmıştır. Bazı sosyal medya hesapları ile haberlerde yer aldığı gibi ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz 13 Mart Cuma 2020 tarihi itibari ile hiçbir su abonesini icraya vermemiş ve suyunu kesmemiştir. Dolaysıyla birikmiş su borçlarına karşı vatandaşlarımızı uyarmak, gecikme faiz yükünden kurtarmak amacı ile yasal çerçevede yapılan bir rutin uygulamadır. Biriken su borçlarına faiz işlememesi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hatırlatma babında bir çalışmadır. Tekrar altını çizerek ifade ediyoruz ki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 13 Mart Cuma 2020 tarihi itibari ile herhangi bir su kesintisi, abone kapatma ve icra işlemi olmamıştır."

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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