ŞUSKİ Halkla İlişkiler Merkezi hizmette

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünde kurulan Halkla İlişkiler Merkezi, talep ve başvuruları çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası girişinde kurulan Halkla İlişkiler Merkezi, hizmet alanı kapsamında bulunan merkez ve kırsal mahallelerdeki vatandaşların, görüş ve taleplerini cevaplandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUSKİ Genel Müdürümüz Emin Özçınar, merkezin yakın bir zamanda faaliyete başladığını belirterek, "Gerek merkez gerek ise kırsaldaki muhtarlarımızın talepleri ve işlerinin çabuk çözülebilmesi için bu birimi oluşturduk, bizler muhtarlarımızın ve aziz Şanlıurfalı hemşerilerimizin emrindeyiz. İnşallah kendilerini memnun edebilme ihtiyaçlarını karşılayabilme adına bu güzel çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.