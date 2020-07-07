ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde İçme Suyu Hat Döşeme çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde İçme Suyu Hat Döşeme çalışmalarına başladı.

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Şanlıurfa genelinde 13 ilçemizde merkez ve kırsal mahallelerde, vatandaşlara hizmet sunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'nın altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor.

ŞUSKİ tüm ilçelerde hizmette

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa'nın tümünde altyapı çalışmalarını devam ettiren, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkanları ile hem merkezde hem de ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyunu sağlıyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce, yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Akçakale ilçesinde yaklaşık 5 bin 350 metre içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirilecektir. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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