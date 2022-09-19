SÜSLÜ KADINLAR ANTALYA'DA PEDAL ÇEVİRDİ

Antalya'da, düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletlerini süsleyerek tura katılan yaklaşık 100 kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğinin önemine değindi.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla planlanan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', dünya çapında yüzlerce kentle eş zamanlı olarak Antalya'da düzenlendi. Çiçek ve renkli kağıtlarla süsledikleri bisikletleriyle Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, tur öncesinde fotoğraf çektirip dans etti. Renkli kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarıyla bisikletlerine binen kadınların bazıları çiçeklerden yaptıkları taçları da saçlarına taktı.

Bazı kadınlar tura çocuklarıyla katılırken, tura erkekler de destek verdi. Polis kortejiyle Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayan tur, Konyaaltı Caddesi ve Atatürk Caddesi'ni takiben Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.