- "Süslü Kadınlar" Berlin'de pedal çevirdi

Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

BERLİN - İzmir merkezli, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" bu yıl ilk kez Almanya'nın başkenti Berlin'de de düzenlendi.

İzmir merkezli 16 ülkede düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de renkli görüntüler oluşturdu. Safia Yazanoğlu önderliğinde gerçekleştirilen Berlin'deki bisiklet turuna ilgi beklenenden fazla oldu. Yaklaşık 150 kadın Berlin'in tarihi yapılarından Gedaechtniskirche önünde toplandı. Burada önce bisikletler süslendi, bisikletlerin son kontrolleri yapıldı ve pedallara basıldı. Polis eşliğinde Berlin'in en işlek caddelerinde yavaş tempoda bisiklet turu başladı. Renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle Berlin'in sokaklarını şenlendiren bisikletlilere yol kenarlarındaki yayalar da el sallayarak destek verdi. Berlin'in ilk Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, tarihi Brandenburg Kapısı önünde son buldu.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu Berlin'e kazandıran Safi Yazanoğlu burada yaptığı açıklamada, çok güzel bir gün geçirdiklerini ve tura katılan herkesin keyif aldığını söyledi. Artık Berlin'de de geleneksel olarak her sene bu etkinliği düzenlemek istediklerini belirten Yazanoğlu "Gördüğünüz gibi kadınlarımız özene bezene hem kendilerini hem bisikletlerini süsleyip geldiler. Aralarında hayatında hiç bisiklete binmeyip, sırf bu etkinliğe katılabilmek için bisiklet sürmesini öğrenenler oldu. Pek çoğu bir sonraki sene yine Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılacaklarına söz verdi. Burada bugün hem kadın farkındalığını gösterdik hem de şehrimizde bisiklet yollarının daha da çoğaltılması için bir mesaj verdik, ki bisiklet hayatımıza daha çok girsin" dedi.

Katılımcılardan Belgin Bayındırık da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'ndan çok keyif aldığını söyledi. Bir sonraki sene de mutlaka katılmak istediğinin altını çizen Bayındırık, "Ortam çok keyifli, çok neşeliydi, hepimiz rengarenktik, enerji doluyduk, bir sonraki seneye herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, ilk kez 2013 yılında İzmir'de "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne dikkat çekmek amacıyla yapıldı. İzmirli Sema Gür tarafından Facebook etkinliği olarak açılan etkinliğe beklenenden daha fazla ilgi oldu ve 300 kadın bisikletleriyle katıldı. Giydikleri rengarenk elbiselerle, çiçeklerle ve kurdelelerle süsledikleri bisikletleriyle cadde ve sokakları şenlendiren kadınların bu renkli etkinliği sonraki yıllarda Türkiye'nin pek çok iline ilçesine yayıldı. Şimdilerde ise "Fancy Women Bike Ride" adı altında dünya çapında kutlanan bir etkinlik haline geldi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu sene eş zamanlı olarak bütün dünyada 16 ülkede (ABD, İran, Kanada, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan, İsviçre, Costa Rica, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, İsveç), toplamda 115 şehirde gerçekleştirildi.

'Süslü Kadınlar'ın 2019 yılındaki öncelikli amacı, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha çok bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre duyarlılığını artırmak oldu.