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SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı - Son Dakika

SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı

19.09.2021 17:41

SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldıNesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ ANKARA,(DHA)-Ankara'da kadınlar bu sene dokuzuncusu düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi.

SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı

Nesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ ANKARA,(DHA)-Ankara'da kadınlar bu sene dokuzuncusu düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi. 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimiyle başlayan bisiklet turu, gönüllülerin katılımıyla Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında her yıl 30 ülkedeki 150 şehirde eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara Etabı Organizatörü Burçin Tarhan, bu yıl aslında 7'ncisini düzenlediklerine vurgu yaparak, 'Biz 7 yıl önce yaklaşık 30 kişi ile yapmıştık bu turu. 2019 pandemiden önce tam 400 kişiydik. Şimdi korkular var sanırım bugün o kadar olmayabiliriz ama ben çok ciddi bir kalabalık görüyorum. Gittikçe ilgi artıyor. Otomobilsiz kentlere olan ilgi artıyor. Ben değişime inanıyorum, değişime inanmasam zaten bu yıla çıkmazdım. Anneler bir numaralı etken faktörü, çocuklarını da getirmişler, birlikte bisiklet sürecekler var aramızda. Bebek koltuğu ile gelenleri görmüşsünüzdür. Aynı zamanda engelliler de var aramızda. Görme engelli arkadaşımızla ben birazdan iki kişilik bisikletle tura başlayacağım. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin görünür olması bizim için çok önemli. Görünür olmak demek, şehri kullanabilir olmak, sosyal olmak şehirde, şehirle bütünleşik olmak. O yüzden burada olmak bizim için önemli' diye konuştu.

'BİSİKLET YOLLARI ARTSIN'

Bisiklet kullanıcılara davranışların altını çizen Tarhan, 'Bizler Ankaralı bisikletliler olarak sadece kadınlar değil, Ankara'nın değişmesini istiyoruz. Gerçekten otomobilsiz bir kent yaratmak adına bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bu mücadelemiz bisiklet yollarıyla taçlandırıldı. Fakat yetmez tabi ki, daha çok bisiklet yolu, daha trafikte bisikletlilere saygı gösteren araçlara ihtiyacımız var. Bu kültürü de değiştirmek için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe 9 yaşındaki kızı ile birlikte katılan Dilek Kırnıç, 'Amaç farkındalığı artırmak, şehirdeki bisiklet yolunun çoğalmasını sağlamak ve bisiklet kullanımının yayılmasını sağlamak. Ben de bir araç sürücüsü olarak şunu söylemek istiyorum, araçlar bisikleti bir vasıta değil gibi algılıyorlar ve saygılı davranmıyorlar. Sıkıştırıyorlar, zaten yollar çok kısıtlı tehlikeli durumlara yol açabiliyorlar. Bu yönde farkındalığın artmasını isterim' şeklinde konuştu.

SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı
SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı

Bisiklet, Tragger, Ankara, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ankara etabı yapıldı - Son Dakika
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