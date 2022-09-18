Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlara çocukları ve bazı erkekler de katıldı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.