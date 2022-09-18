"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" - Son Dakika
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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

18.09.2022 21:18

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlar Mersin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendiMERSİN - Mersin'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlar Mersin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

MERSİN - Mersin'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Mersin'de renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlara çocukları ve bazı erkekler de katıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinden başlayan bisiklet turu, Mezitli Viranşehir'deki Soli-Pompeiopolis Antik Kenti önünde sona erdi.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Son Dakika

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