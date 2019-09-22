Son Dakika Haberleri: "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

17 dakika önce

Antalya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Antalya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 300 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. "Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir", "İklimi çevirme pedal çevir" yazılı afişler de taşıyan kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis eskortu eşliğinde Atatürk Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erdi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Deniz Yaylak, 2013 yılından beri düzenledikleri etkinliğin bu yıl 7'ncisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaylak, etkinliğin dünyanın birçok ülkesine yayıldığını belirterek, "Turumuz bu yıl 14 ülkede, yaklaşık 115 şehirde eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Süslediğimiz bisikletlerle ve rengarenk kıyafetlerimizle dünyanın gündeminde yer alan iklim değişikliğine dikkat çekmek, çevre bilinci oluşturmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe her yıl daha fazla kadının katkı sağladığını ifade eden Yaylak, kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Bisiklet turuna Almanya'dan gelerek katılan Nihal Demir de kadınlar olarak çevreye karşı duyarlılık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, Yaylak, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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