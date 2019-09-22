Son Dakika Haberleri: "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

32 dakika önce

Erzincan'da, bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Erzincan'da, bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 kadın, süsledikleri bisikletleriyle Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte kadınlar, balon, oyuncak ve çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çeviren grup, burada bir süre şarkılar söyleyip halay çekti.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" hakkında bilgi veren grup temsilcisi Kadim Gökçe, etkinliğin, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Erzincan'da farkındalık oluşturmak için böyle bir bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Gökçe, etkinliğin Erzincan'da ilk kez yapıldığını aktardı.

Gökçe, kadınlar olarak sosyal medya aracılığıyla yaptıkları çağrılarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hiçbir derneğin üyesi değiliz. Biz sadece bir kadın hareketiyiz. Farkındalık yaratmak, bisikletliyi ön plana çıkarmak, şehrimize güzel bir dokunuş yapmak amacıyla bisikletlerimizi süsleyerek burada toplandık." dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı
Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti Ünlü model Emily Ratajkowski'den sütyensiz Instagram paylaşımı Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime, fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle HSK inceleme başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]